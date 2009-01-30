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Spor

'Maymun' sesleri!

Son yıllarda 'ırkçılık' konusunda olumsuz olaylarla gündeme sık sık gelen Almanya'da bu kez Asamoah saldırılara maruz kaldı.

30 Ocak 2009 02:00


Son yıllarda 'ırkçılık' konusunda olumsuz olaylarla gündeme sık sık gelen Almanya'da bu kez yıldız futbolcu Asamoah ırkçı saldırılara maruz kaldı.

Schalke 04'ün Carl Zeiss Jena'yla oynadığı ve 4-1 kazandığı kupa maçında, Schalke ve Almanya Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Gerald Asamoah'a rakip takım taraftarları tarafından ırkçı saldırılarda bulunuldu. Maç esnasında Jena taraftarları Asamoah'a top geldiği zaman 'maymun' sesleri çıkarttılar. Gana kökenli yıldız futbolcu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, takım otobüsüne giderken bile taraftarların kendisine maymun sesi çıkartarak bağırdıklarını ve bu durumun kendisini çok üzdüğünü ifade etti.

Almanya'da geçtiğimiz günlerde de Hertha Berlin-Babelsberg maçında Berlin taraftarları rakip takım oyuncusu N'Diaye'ye ırkçı tezahüratlarda bulunmuşlardı. Babacar N'Diaye, kendisine sürekli zenci diyerek hakaretlerde bulunan taraftarların bu tavrı karşısında göz yaşlarını tutamamış ve Hertha Berlin'li futbolcular tarafından sakinleştirilmişti.

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