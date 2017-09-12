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Dünya

'Maymun selfiesi' davasında telif hakkını fotoğrafçı kazandı

Makak maymunu Naruto, 2011 yılında David Slater'ın kamerasını alarak fotoğraf çekmişti

12 Eylül 2017 17:49

Fotoğrafçı David Slater , "maymun selfiesi" fotoğrafı üzerine bir hayvan hakları grubuyla verdiği iki yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

Endonezya ormanlarındaki makak maymunu Naruto, 2011 yılında David Slater'ın kamerasını alarak fotoğraf çekmişti. ABD'deki yargıçlar maymunun telif hakkı üzerinde iddia edemeyeceğini açıkladı.

Hayvan hakları savunucusu PETA ise primatın bu fotoğrafın gelirlerinden faydalanmasını talep ediyordu.

David Slater, selfieyi çekebilmek için maymunların güvenini kazanması gerektiğini ve bunun için birkaç gün uğraştığını söylediPETA'nın talebi reddedilse de David Slater, fotoğrafın gelecekteki gelirlerinin yüzde 25'ini bağışlayacağını açıkladı.

PETA ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Slater, gelirlerin Naruto'nun yaşadığı bölgeyi koruyan derneklere bağışlanacağını duyurdu.

Gallerli fotoğrafçı, telif hakkını almak için gerektiğinden daha fazla emek vermesi gerektiğni de söyledi.

David Slater fotoğrafın bugüne kadar Endonezya'daki hayvanları korumaya yardımcı olduğunu söyledi.

Ortak basın açıklamasında bu davanın insan dışı hayvanların yasal haklarını genişletmek için önemli bir adım olduğu vurgulandı.

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ABDMaymunMahkemeTelif hakkıselfihayvan haklarıEndonezya

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