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Dünya

Hindistan'da bir maymun kuyumcu soydu

Kuyumcu maymuna muz vererek kaçışına engel olmak istedi ancak başarılı olamadı

05 Haziran 2016 23:47

Hindistan'da yaşanan sıradışı hırsızlık olayında bir maymun girdiği kuyumcuyu soyup kaçtı.

NTV'de yer alan habere göre; Hindistan'da 23 mayıs günü ülkenin güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde yaşanan sıradışı olayda maymun bir kuyumcuyu soydu.

Güvenlik kameralarının görüntülerine göre, kuyumcu kapıyı açarak maymuna yiyecek veriyor. Yiyeceği alan maymun hemen sonra kuyumcu mağazasına giriyor ve kasaya doğru gidiyor.

150 dolar alıp kaçıyor

Kasanın yakınındaki sandalyeye oturan maymun, kasayı açarak 150 dolar tutarındaki parayı alıyor. Durumu fark eden kuyumcu maymuna muz vererek kaçışına engel olmak istese de başarılı olamıyor, maymun parayı alarak mağazadan kaçıyor.

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