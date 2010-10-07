-MAYMUN, KAÇIRDIĞI BEBEĞİ ÇATIDAN ATTI KUALA LUMPUR (A.A) - 07.10.2010 - Malezya'da bir maymun evden kaçırdığı bebeği çatıdan atarak öldürdü. Malezya basını, başkent Kuala Lumpur'un güneyindeki Seremban kentinde, makak cinsi maymunun bir eve girerek salonda uyuyan 4 günlük bebeği kaçırdığını, yüzünden ve boynundan ısırdığı bebeği çatıdan attığını duyurdu. Bölge yetkililerinden Ishak Muhammed, "The Star" gazetesine, maymunun yiyecek bulmak için eve girmiş ve yiyebileceğini düşündüğü bebeği çatıya götürmüş olabileceğini söyledi. Çatıdan düşen bebeğin öldüğünü belirten yetkili, maymunun, ailenin çığlıklarıyla korkarak bebeği atmış olabileceğini ifade etti. Maymunun daha sonra öldürüldüğü bildirildi.