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Dünya

Maymun kaçırdığı bebeği çatıdan attı!

Malezya'da bir maymun evden kaçırdığı bebeği çatıdan atarak öldürdü.

07 Ekim 2010 03:00

T24- Malezya'da bir maymun evden kaçırdığı bebeği çatıdan atarak öldürdü. Malezya basını, başkent Kuala Lumpur'un güneyindeki Seremban kentinde, makak cinsi maymunun bir eve girerek salonda uyuyan 4 günlük bebeği kaçırdığını, yüzünden ve boynundan ısırdığı bebeği çatıdan attığını duyurdu.


Bölge yetkililerinden Ishak Muhammed, "The Star" gazetesine, maymunun yiyecek bulmak için eve girmiş ve yiyebileceğini düşündüğü bebeği çatıya götürmüş
olabileceğini söyledi.


Çatıdan düşen bebeğin öldüğünü belirten yetkili, maymunun, ailenin çığlıklarıyla korkarak bebeği atmış olabileceğini ifade etti.


Maymunun daha sonra öldürüldüğü bildirildi.

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