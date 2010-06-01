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Ekonomi

Mayısta ihracat arttı

Mayıs ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 24,89 artışla 9 milyar 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

01 Haziran 2010 03:00

T24- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mayıs ayında ihracat, 2009 yılının aynı ayına göre yüzde 24,89 artışla 9 milyar 69 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.


TİM tarafından Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Tosçelik Yassı ve Yapısal Çelik Üretim Tesisinde düzenlenen toplantı öncesinde mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı.


Açıklamaya göre, bu yılın ilk 5 ayında ihracat yüzde 23,42 artışla 44 milyar 153 milyon 375 bin dolar oldu. Son 12 aydaki ihracat ise 105 milyar 460 milyon 14 bin dolar seviyesinde gerçekleşti. 
Mayıs ayında en fazla ihracat yapan sektör, 1 milyar 358 milyon dolar ile otomotiv sektörü olurken, bunu demir-çelik 1 milyar 180 milyon dolar, hazır giyim sektörü ise 1 milyar 53 milyon dolar ihracat ile takip etti. 

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