'Mayıs'ta görüşelim'



Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Bursaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, üst üste aldıkları iki galibiyetten memnun olduğunu söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğuna dikkat çeken Aragones, ''Takımım hakkında mayıs ayında gazetecilerle tekrar konuşmak isterim'' dedi.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Bursaspor'u 5-2 yendikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada, ''Teknik anlamda iyi oynadık, geri dönüşleri daha iyi yaptık. Topu kaybettiğimiz zaman hızlı bir şekilde gelip, onlara fazla pozisyon tanımadık. Eskiden yaptığımız uzun pasla çıkmaları aza indirdik'' diye konuştu.



Arsenal maçında geri dönüşleri yapamadıklarını anlatan Aragones, ''Bunları söylememize rağmen, Arsenal maçında geri dönüşleri gerçekleştirememiştik. Ona rağmen 7-8 net gol pozisyonu bulmuştuk. Arsenal 6-7 pozisyona girip, 5'inde gol buldular. Biz de gol pozisyonu bulduk, ama değerlendiremedik'' diye konuştu.



İspanyol teknik adam, ''İlk kez ligde iki maç üst üste kazandınız. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz?'' sorusunu, ''Bu takımı Mayısta göreceğiz demiştim. Aldığımız galibiyetlerden çok memnunum. Ligin uzun olduğunu bildiğimiz için mayısta gazetecilerle tekrar konuşmak isterim'' şeklinde yanıtladı.



Aragones, bir gazetecinin, ''Medyaya kırgın mısınız?'' sorusu üzerine, ''Basına kırgınlığım söz konusu değil. Bugün Arsenal maçından çok da farklı oynamadık, o gün 5 gol yemiştik. Bütün basın işler kötü gittiği zaman beni, başkanı, takımı eleştiriyor. İşler iyi olunca daha farklı oluyor. Bu da gazetecilerin işi. Basını tanıdığım için bu durumlar beni fazla etkilemiyor. Benim yeterince geniş omuzlarım vardır. Her yükü kaldırırım'' yanıtını verdi.



Aragones, bu sezon ilk kez forma giyen Deivid'in takımın en önemli oyuncularından biri olduğunu belirterek, ''Sakatlığını atlattı ama kafasından henüz tam atamadığı için bazı pozisyonlarda istediği şeyleri gerçekleştiremiyor. Attığı golün onun için moral olduğunu düşünüyorum'' diyerek sözlerini tamamladı.



AYBABA: ANTRENMANDA BİLE BÖYLE GOLLER YEMİYORUZ



Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ligde 5 galibiyet aldıklarını hatırlatarak, ''Son iki haftadır bu görüntümüzden tamamen uzağız'' dedi.



Aybaba, kazandıkları 5 maçta takım ruhu içinde hareket ettiklerini ifade ederek, ''Son iki haftadır bu özelliklerimizi kaybetmeye başladık. O yüzden bugünden itibaren hemen kampa gireceğiz ve hafta içerisinde oynayacağımız Eskişehir maçına tekrar eski halimize gelmeye çalışacağız'' diye konuştu.



Takımdaki bazı oyuncularla ilgili yaptırımlar uygulayacağını vurgulayan Samet Aybaba, ''Biliyorsunuz bizim ülkemizde iki tane maç oynayıp, 2-3 gol atan oyuncu dünya gündemine geliyor. Bu oyunculardan da artık yeteri kadar verim alamıyoruz. Ayakları yere basmıyor. Biz Anadolu takımları olarak bunu hep yaşıyoruz. Hep 'Yapmayın bunlar daha çok genç, çok çalışmaları lazım' diyoruz. Elimizde yetiştirebildiğimiz birkaç oyuncumuzu da bu şekilde erken kaybediyoruz. Takımımız bundan önceki oynadığı seviyeye gelmek zorunda. Bazı oyuncular ile ilgili kafamda bazı yaptırımlar var ve bunları uygulayacağım. Onların ayaklarını yere basmalarını sağlayacağım. 5 galibiyet bizim takıma yetti, rahatladılar. Tekrar 5 galibiyet alan ve iyi oynayan takım haline geleceğiz. Biz antrenmanda bile böyle goller yemiyoruz. Bu kadar basit goller yerseniz, maçta paylaşılmış oyuncuları bu kadar rahat bırakırsanız bu sonuç normaldir'' dedi.



MUSTAFA SARP: ALEX KENDİNİ ATTI



Bursasporlu futbolcu Mustafa Sarp ise maçta Alex'in sarı kart gördüğü penaltı pozisyonda hakemin doğru karar verdiğini savundu. Mustafa Sarp, ''Ben de pozisyonu hakemle aynı açıdan gördüm. Alex kendini yere attı ve karar doğrudur'' dedi.



Fenerbahçe'nin kötü gidişinin kimseyi aldatmaması gerektiğin kaydeden Mustafa Sarp, ''Fenerbahçe büyük bir camia. Biz de bu skoru istemezdik. Maçın başında yediğimiz gol düzenimizi bozdu. Ancak ilk yarının sonuna kadar çok iyi bir performans gösterdik'' ifadesini kullandı.

