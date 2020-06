"Mayıs ve Haziran'daki yüklü dış borç ödeme takvimi TL'deki oynaklığı artıracak"

Salı günü 7 TL'nin altına inen dolar Çarşamba gününe yatay bir başlangıç yaparken yatırım danışmanlığı şirketi Ünlü & Co., yayınladığı raporda Mayıs ve Haziran’daki yüklü dış borç ödeme takviminin TL’deki oynaklığın yüksek olmasına yol açacağı öngörüsünde bulundu. Ünlü & Co., TL üzerindeki baskı oluşturan faktörleri şöyle sıraladı: Merkez Bankası rezervlerinin ve politika faizinin çok düşük olması ve yeni faiz indirimlerinin yapılacağı beklentisi. Ünlü & Co., Amerikan veya Avrupa Merkez Bankaları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arasında bir Swap (para takası) anlaşması ihtimalinin düşük olduğunu da belirtti.

"Bankalar borçlarını çevirebiliyor"

Bankaların dış borç çevrim oranlarının yüzde 80-90 düzeyinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ünlü & Co, 2001, 2008 ve 2018’deki çalkantılı dönemlerde borcun çevrilebilmiş olmasının güven verdiğini ifade etti. Koşulların daha da bozulması durumunda faiz artırımına gidilebileceği veya gidilebileceği işaretinin verilebileceğini belirten Ünlü & Co, ekonomik durgunluğun sert olacağı ama kısa sürede atlatılacağı öngörüsünde de bulundu.