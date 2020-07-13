Mayıs'ta turizmden Türkiye'nin cebine para girmeyince cari açık 3.7 milyar dolara tırmandı

Merkez Bankası cari açığın Mayıs ayında 3.7 milyar dolara tırmandığını açıkladı. Geçen yılın aynı ayında cari açık 1 milyar 71 milyon dolardı. Böylece on iki aylık cari işlemler açığı 8.2 milyar dolar oldu.

Cari açığın artmasında ihracat ile ithalat arasındaki farkın, yani dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2.3 milyar dolar artarak 2.7 milyar dolara ulaşması ve geçen yılın Mayıs ayında turizm gelirlerinin etkisiyle 2.9 milyar dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle 33 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Yabancı sermaye kaçışı sürdü

Mayıs’ta Türkiye’den yabancı sermaye çıkışı da sürdü. Mayıs’ta doğrudan yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 36 milyon dolar artarak 118 milyon dolar olarak gerçekleşti. Buna karşılık Mayıs’ta 2.5 milyar dolarlık kısa vadeli sermaye çıkışı gerçekleşti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 986 milyon dolar net satış yaptıkları görülüyor.

Mayıs’ta devlet 402 milyon dolar, özel sektör ise 995 milyon dolar net dış borç ödemesi gerçekleştirdi.