Mayıs ayında halk gıda ve akaryakıt harcamalarında frene bastı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Mayıs ayında yıllık bazda 12,1 azalırken aylık bazda yüzde 12,5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 15,7, inşaat ciro endeksi yüzde 8,3, ticaret ciro endeksi yüzde 14,3, hizmet ciro endeksi ise yüzde 2,2 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre perakende satış hacmi ise Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 25,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 22,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,0 arttı.

Bir önceki aya göre ise perakende satış hacmi 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,8 arttı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 17,3 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 7,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,3 azaldı.