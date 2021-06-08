Mayıs'ta en yüksek reel getiri külçe altında

Yatırım araçları arasında külçe altın, Mayıs'ta en yüksek aylık reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Külçe altın, yurt içi üretici endeksine (Yİ-ÜFE) indirgendiğinde yüzde 4,06, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) indirgendiğinde ise aylık reel yüzde 7,19 getiri sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aynı dönemde, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; euro, yüzde 0.33 kazandırırken, dolar yüzde 1,28 oranında getiri sağladı.

Borsa İstanbul (BİST100) ise yine Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 1,03 kazandırdı.

Devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 2,34 kazandırırken, mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde yatırım araçları TÜFE ile indirgendiğinde ise; euro, yüzde 3,34 kazandırırken, dolar yüzde 1,94 oranında yatırımcısına getiri sağladı.

BIST100 ise TÜFE'ye indirgendiğinde yüzde1,94 kazandırdı.

DİBS yüzde 0,59 kazandırırken, mevduat faizi de yatırımcısına 0,37 oranında kazanç getirdi.

Üç aylık değerlendirmede; külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.21 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

BIST100 ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,48 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 Endeksi; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,39 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,47 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,84, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 22,02 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından euro yüzde 2,86, külçe altın yüzde 6,34, dolar yüzde 12,94, mevduat faizi (brüt) yüzde 21,10 ve DİBS yüzde 27,69 ile kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde euro yüzde 15,26, külçe altın yüzde 11,12 ve dolar yüzde 3,29 ile yatırımcısına kazandırırken; mevduat faizi (brüt) yüzde 6,39 ve DİBS yüzde 14,21 ile kaybettirdi.





