Mayıs enflasyonu açıklandı

Yıllık enflasyon, kasım 2016'dan beri ilk kez düşüşe geçti. TÜFE aylık bazda yüzde 0,45 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11,72'ye indi.

Yükseliş trendindeki enflasyon rakamı, mayıs ayında yönünü aşağı çevirdi. TÜFE, aylık bazda yüzde 0,45 ile piyasa beklentileri çerçevesinde artış gösterdi.

Böylece TÜFE yıllık bazda yüzde 11,72 ile yaklaşık 9 yılın zirvesinden dönmüş oldu. Tüketici fiyatları nisan ayında yüzde 11,87'ye çıkmıştı. Yıllık enflasyon, kasım 2016'dan beri ilk kez düşüşe geçmiş oldu.

En yüksek artış yüzde 5,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı mayıs ayında endekste yer alan gruplardan eğlence ve kültürde yüzde 2,42, eğitimde yüzde 0,90, lokanta ve otellerde yüzde 0,89 ve ev eşyasında yüzde 0,77 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı mayıs ayında endekste yer alan gruplardan ulaştırmada yüzde 0,73 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,55 düşüş gerçekleşti.