Mayıs ayının zam şampiyonu patates oldu

Tüketici fiyatları bazında mayıs ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 48,07 ile patateste görüldü. Fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 45,52 ile sivri biber oldu.



Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) mayıs ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksine (TÜFE) göre, patates ''zam şampiyonu'' oldu. Patatesin fiyatı geçen ay yüzde 48,07 arttı. Bu ürünü, fiyatı yüzde 25,11 oranında artan yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, fiyatı yüzde 18,19 artan limon izledi.



Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 17,02 ile çilek, yüzde 6,14 ile etek, yüzde 4,85 ile balık, yüzde 4,56 ile çocuk gömleği, yüzde 3,79 ile kadın ayakkabısı, yüzde 3,50 ile erkek gömleği, yüzde 3,45 ile özel lise ücreti yer aldı.





En çok sivri biber ucuzladı





TÜİK verilerine göre, geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında sivri biber geldi. Mayısta sivri biberin fiyatı yüzde 45,52 azalırken, fiyatı en çok düşen ürünler sırasıyla dolma biber (yüzde 44,55), domates (yüzde 39,10), taze fasulye (yüzde 18,74), yumurta (yüzde 9,06), No-Frost buzdolabı (yüzde 5,94), patlıcan (yüzde 5,46), LPG dolum ücreti (yüzde 4,65) ve tavuk eti (yüzde 3,93) oldu.



Mayıs ayında mücevher (altın) fiyatı yüzde 3,88, tüpgaz fiyatı yüzde 2,60, koyun eti fiyatı yüzde 1,24 düştü.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayıs ayında aylık bazda fiyatları en fazla artan ve düşen ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:



En yüksek artış gösteren seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) şöyle:

Patates 48,07 Yurtiçi Bir Hafta ve Daha Fazla Süreli Turlar 25,11 Limon 18,19 Çilek 17,02 Etek 6,14 Balık 4,85 Gömlek (Çocuk için) 4,56 Ayakkabı (Kadın için) 3,79 Gömlek (Erkek için) 3,50 Özel Lise Ücreti 3,45 Bisiklet 3,08 Tişört (Erkek için) 2,74 Hazır Kahve 2,62 Şehirlerarası Otobüs Ücreti 2,47 Ceket (Erkek için) 2,44 Tereyağı 2,03 Uçak Bilet Ücreti 1,73 Buğday Unu 1,72 Konserveler 1,61 Pirinç 1,56

Fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları (yüzde) ise şöyle: