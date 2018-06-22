Mayıs ayında kurulan her 100 şirketin 40'ı İstanbul'da

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Haziran (DHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye’de kurulan her 100 şirketin 40’ı İstanbul’da kurulurken, şirket kurulmayan tek il Tunceli oldu.

TOBB raporunda ayrıca Mayıs ayında kurulan 8 bin 190 şirket ve kooperatifin 2 bin 774’ü ticaret, bin 237’si inşaat ve bin 49’u imalat sektöründe yer alırken, kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; bin 202’si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 791’i inşaat, 438’i ulaştırma ve depolama sektöründe yer aldı.

Mayıs ayında bin 278 adet yabancı ortak sermayeli şirket kurulurken, şirketlerin toplam sermayeleri olan 429 milyon 467 bin liranın yüzde 78.45’i olan 348 milyar 943 bin lira yabancı sermayeli ortak payından oluştu.