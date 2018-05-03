Mayıs ayında kar tüneli 

Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Hadim ilçesindeki yaklaşık 1900 rakımlı Geriş Dağı\'nda, kar kalınlığı, mayıs ayına gelinmesine rağmen yaklaşık 3 metreyi buluyor. Bölge halkının yaylalarına gidebilmesi için iş makineleriyle açılan yol, tüneli andırıyor. Karın, haziran ayı sonuna kadar erimesi bekleniyor.

Toros Dağları\'nın doğu bölgesinde, Taşeli platolarının tepeleri arasında, dar vadiler üzerine kurulu Hadim ilçesinde, başta kiraz olmak üzere meyve ağaçları çiçeklenirken, Geriş Dağı\'nda ise hala kar tabakaları bulunuyor. Mayıs ayına gelinmesine rağmen kar kalınlığının 3 metreyi bulması nedeniyle bölge halkının yaylalarına gidebilmesi için belediye ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Açılan yol ise tüneli andırdı.

Hadim ilçesinin, kent merkezine 120 kilometre uzaklıkta ve 1500 rakıma sahip olduğunu belirten Belediye Başkanı AK Parti\'li Ahmet Hadimioğlu, ilçe merkezinde bahar mevsimi yaşanırken, yüksek kesimlerde halen kış şartlarının hakim olduğunu söyledi. Geriş Dağı\'ndaki karın, haziran ayında erimesinin beklendiğini dile getiren Başkan Hadimioğlu, şöyle konuştu:

\'\'Hadim ilçemizin merkezi 1500 rakıma sahipken, yüksek kesimlerdeki mahallelerimiz 1800-1900 rakıma sahiptir. İlçemiz, coğrafi yapısıyla Konya\'nın en zor şartlara sahip ilçesidir. Çünkü ilçe merkezimizde kiraz ağaçları çiçek açar vaziyetteyken Geriş Dağı\'nda yaklaşık 3 metreyi bulan kar bulmaktadır. Geriş Dağı\'nın Hadim sınırları içinde kalan bölümlerinde ilçemize ait mahalle ve yaylalar var. Dağın diğer tarafından ise Antalya\'nın Gündoğmuş ve Alanya ilçelerine ait yayla ve mahalleler bulunmaktadır. Kış şartlarında yaşam yoktur; ancak yaz aylarımızda halkımız yaylarına gitmektedir. Giderken da Geriş Dağı\'nda şu an yaklaşık 3 metre yüksekliğe sahip karlı bölgeden geçmek zorundadır. O nedenle de biz belediye olarak nisan ayı başlarında orada karla mücadele çalışması yapıp, halkımızın o bölgeden geçmesini sağlıyoruz. O yol ekim- kasım aylarında kapanıyor. Kar ise haziran ayında erimeye başlıyor. Geçen yıl haziran ayında o bölgede yaklaşık 5 metre civarında kar vardı.\'\'



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