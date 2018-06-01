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Ekonomi

Mayıs ayında ihracat yüzde 12,2 arttı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak, 13 milyar 956 milyon dolara yükseldi

01 Haziran 2018 15:11

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi\'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye\'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak, 13 milyar 956 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolara çıktı.
Denizli\'de düzenlenen toplantıda, TİM\'in verilerine göre, Türkiye\'nin ihracat rakamları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak, 13 milyar 956 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayında da ihracat, yüzde 9,3 artışla 69 milyar dolara ulaştı. Son 12 aylık ihracat ise yüzde 10,1 artışla 161,7 milyar dolar oldu.

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