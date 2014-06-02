Mayıs ayı zam şampiyonu: Müze giriş ücreti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Mayıs ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı. 2014 yılı Mayıs ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 67’sinin perakende fiyatı artarken, 26 ürününün fiyatı düştü. 149 ürünün fiyatı ise değişmedi. Mayıs ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 20 oranı ile müze giriş ücreti oldu. Fiyatı en çok artan ürün yüzde 13.64 ile mektup gönderim ücreti olurken, yüzde 13.34 ile fındık üçüncü sırayı aldı. Mevsimsel tarım ürünlerinde ise ilk sırayı yüzde 11.19 artış oranı ile çilek aldı.

Bezelye yüzde 41.96 ucuzladı

ANKA’da yer alan habere göre, bezelye yüzde 41.96 oran ile Mayıs ayında fiyatı en fazla azalış gösteren ürün oldu. Bunu yüzde 32.75 düşüşle Elektrik süpürgesi izledi. Fiyatı yüzde 30.21 oranında gerileyen taze fasulye ise üçüncü sırada yer aldı.