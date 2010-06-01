Mayıs ayı zam şampiyonu armut

T24-



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, gıda fiyatları, aylık fiyat değişimleri konusunda yazılı açıklama yaptı.





TZOB Başkanı, sivri biber, yeşil mercimek, nohut, kuru üzüm, kuru incir, süt, toz şeker fiyatlarında değişim görülmediğini, fiyatların kuru fasulyede yüzde 1,3, çilekte yüzde 2,6, kuzu etinde yüzde 2,9, yumurtada yüzde 3, fındıkta yüzde 3,7, kırmızı mercimekte yüzde 3,9, dana etinde yüzde 5, tavuk etinde yüzde 5,5, patlıcanda yüzde 12,5, patateste yüzde 12,6, yeşil fasulyede yüzde 15,6, domateste yüzde 31,6, soğanda yüzde 63,2 düştüğünü ifade etti.





Bayraktar buna karşılık, armutta yüzde 24,2, havuçta yüzde 8,5, limonda yüzde 7,3, kuru kayısıda yüzde 7,2, elma ve salatılıkta yüzde 6,4, ıspanakta yüzde 4,6, pirinçte ise yüzde 1,5 fiyat artışı gerçekleştiğini kaydetti.





İTHALAT KARARI ET FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ





Geçen ay hayvansal ürünlerden yumurta, dana eti ve kuzu etinde fiyat düşüşleri görüldüğünü belirten Şemsi Bayraktar, "Kuzu eti ve dana etinde görülen fiyat düşüşünde 30 Nisan 2010 tarihinde açıklanan Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Damızlık Olmayan Canlı Sığır ve Sığır Eti İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar etkili olmuştur" dedi.