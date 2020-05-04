Mayıs ayı kira zammı oranı belli oldu

2020 yılı nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Nisan ayında TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında yüzde 12,66 rakamı ortaya çıktı. Böylece bu ay kiralara yapılacak artış oranı yüzde 12,66 olarak belirlendi.

Nisan ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bu ay kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,16, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,94 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,66 artış gerçekleşti.

Örnek kira zammı hesaplama:

Mevcut kira bedeli: 1.000 TL

Zam oranı: yüzde 12,66

Zam bedeli: 126,6 TL (1000X12,66/100)

Zamlı kira bedeli: 1.126,6 TL (1000+126,6)