Mayıs ayı ihracatında Cumhuriyet rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İhracatın ilk 4 ayda yüzde 8,5 arttığını, ithalatın ise yüzde 4,2 gerilediğini belirterek, Mayıs ihracatı, geçen yıla göre yüzde 5,8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar oldu" dedi. Mayıs ayı toplam mal ihracatının önceki yılların TÜİK mayıs ayı rakamlarını geçtiğini söyleyen Büyükekşi, ihracatta mayıs ayı Cumhuriyet rekorunun kırıldığını açıkladı.

Büyükekşi, mayıs ayı ihracat rakamlarının değerlendirilmesi amacıyla Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında, yılın ilk 5 ayında ihracatın geçen yıla göre yüzde 8 artışla 67 milyar 92 milyon dolar olduğunu söyledi. Son 12 aylık ihracatın yüzde 1,7 artışla 156 milyar 145 milyon dolara yükseldiğini aktaran Büyükekşi, mayıs ayı ihracatının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 13 milyar 412 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Yüzde 25 artış yaşandı

AA’da yer alan habere göre, dış ticaret rakamlarının açıklandığı Şanlıurfa'da ilk 5 ayda yüzde 25 ihracat artışı yakalandığını vurgulayan Büyükekşi, “Şanlıurfa'nın, önümüzdeki yıllarda çok daha fazla ihracat yapacağına inanıyoruz. Zira Şanlıurfa'nın, GAP'ın sulama projelerinin tamamlanmasıyla muazzam tarımsal üretim potansiyelini daha etkin değerlendireceğini düşünüyoruz. İlimiz, demir-çelik eşyalar, elektrikli makine ve cihazlar, plastik ve mamullerinde ihracatını geliştiriyor” dedi. Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendiren Büyükekşi, küresel ekonomide normale alışma süreci devam ederken, paradigma değişimlerini iyi okumak gerektiğini, çünkü oyunun kurallarının yeniden şekillendiğini ifade etti.

'İniş seyrinde devam edecek'

Büyükekşi, finansal kaynak maliyetlerinde yaşanabilecek artışlara hazırlıklı olunması gerektiğine dikkati çekerek, ABD'de ikinci çeyrek göstergelerinin nispeten daha iyimser olduğunu, Çin'in ise daha yavaş da olsa yine en hızlı büyüyen pazarlardan biri olmaya devam edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Konuşmasında TUİK'in açıkladığı dış ticaret verilerine de değinen Büyükekşi, şöyle devam etti: “İhracat ilk 4 ayda yüzde 8,5 arttı, ithalat yüzde 4,2 geriledi. Bu gelişmeler neticesinde, ilk 4 ayda dış ticaret açığının yüzde 24 gerilemesi son derece olumlu. Tüm bu gelişmeler, cari açığın 2014 yılında olumlu iniş seyrine devam edeceğini gösteriyor. Büyüme yeniden dış ticaret tabanına döndü ve büyümede ihracatın ağırlığı arttı. Yılın ilk 4 ayı itibariyle dış ticaretin büyümeye yaklaşık 3 puanlık bir katkı yapmasını öngörüyoruz.”