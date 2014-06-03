Enflasyon iki yılın zirvesinde; zam şampiyonu kuru kayısı oldu

Mayıs ayı enflasyonu yüzde 0,40 olurken, yıllık enflasyon 9,66 ile iki yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyatları bazında Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 32,97 ile kuru kayısı oldu.

Mayıs ayı tüketici fiyatları endeksleri açıklandı.

Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,40 arttı, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi ise yüzde 0,52 geriledi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,66, yurt içi üretici fiyatlarında da yüzde 11,28 oldu.

Bu şekilde Nisan 2012'den bu yana en yüksek enflasyon Mayıs 2014'te görülmüş oldu.

En büyük fiyat artışı

Tüketici fiyatları bazında Mayıs'ta en yüksek fiyat artışı görülen ürün yüzde 32,97 ile kuru kayısı oldu.

En fazla fiyatı artışı gösteren grup

Yıllık bazda en fazla fiyat artışı gösteren grup yüzde 14,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Beklentilerin altında kaldı

Tüketici fiyatlarındaki artış CNBC-e Mayıs enflasyon anketi sonucunun altında kaldı.

Ankete katılan 19 ekonomist Mayıs’ta ortalama yüzde 0,51 TÜFE bekliyordu.

17 ekonomistin 2014 sonu için TÜFE beklenti ortalaması yüzde 8,10 düzeyindeydi.

Nisan’da iki yılın zirvesine çıktı

Enflasyon Nisan ayında yükselişini sürdürdü ve yıllık bazda iki yılın zirvesine çıktı.

Nisan'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,34, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,09 arttı.