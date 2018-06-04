Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı; dolar ve Euro geriledi

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasınından ardından bankalararası piyasada dolar 4,60'ın altını gördü, Euro 5,40'ın altına geriledi. Türkiye saati ile (TSİ) 12:15'te dolar 4.6245 seviyesindeyken, Euro, 5.4216.

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Kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's açıklamaları ile dolar/TL haftaya yükselişle başlasa da enflasyon verileri sonrasında geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık yüzde 1,62, yıllık yüzde 12.15 arttı. ÜFE ise aylık yüzde 3.79, yıllık yüzde 20,16 arttı.

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından bankalararası piyasada dolar/TL 4,60'ın altını görmesiin ardından 4,63 seviyesine tekrardan çıktı. Kur veri öncesinde gün içinde 4,6770'e kadar yükselmişti. Euro/TL de 5,40'ın altına inmesi sonrasında 5,42 civarında hareket ediyor.

Türkiye'nin kredi notunu mart ayında Ba2'ye indiren derecelendirme kuruluşu Moody's, makro ekonomi politikalarının geleceği hakkındaki belirsizlik nedeniyle kredi notunu yeni bir indirim için izlemeye aldı.



Fitch ise 25 Türk bankasının uzun vadeli yabancı para cinsi kredi notunu olası bir indirim için izlemeye aldı.



Dolar/TL, Merkez Bankası'nın son dönemde attığı adımlar ve Londra'da yabancı yatırımcılar ile gerçekleştirilen toplantıların Merkez'e olan güveni tazelemesiyle 4,9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden yönünü aşağı çevirmiş, 4,45 seviyesinin altına kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Analistler, beklentileri aşan enflasyonun perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin faiz artışı beklentilerini yükselttiğini, bunun da ilk tepki olarak döviz kurları üzerinde baskıya neden olduğunu söyledi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 4,75 seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 4,55'in ise destek olarak öne çıkacağını dile getirdi.