Mayınlı tuzak: 1 er şehit oldu

Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde operasyona giden askerlerin ilerlediği patika üzerine PKK'lı teröristlerin daha önceden döşediği mayının patlaması sonucu 1 er şehit oldu, biri üsteğmen, 2 asker de yaralandı. Şehit olan Jandarma Komando Er 21 yaşındaki Lokman Tekin'in ailesi, sabaha karşı verilen acı haberle yıkıldı.



Kuzey Irak sınırına sıfır noktadaki Çukurca'nın Çayırlı Bölgesi'nde, bugün saat 22.30 sıralarında operasyona giden askerlerin ilerlediği patikaya PKK'lı teröristler tarafından döşenen mayın, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada, Jandarma Komando Er 21 yaşındaki Lokman Tekin şehit oldu, biri üsteğmen, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler, Çukurca Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.



Olayın ardından, güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı.



Acı haber sabaha karşı verildi



Mardin'in Savur İlçesi nüfusuna kayıtlı olan ve Adana'da yaşayan Lokman Tekin'in şehit olduğu haberi, ailesine saat 04.00 sıralarında verildi. Şehidin babası Muhittin ile ağabeyi, Şehit Mehmet Ali Arslan Polis Merkezi Amirliği'ne çağrıldı. Burada, hazır bekleyen askeri heyetten oğlunun şehit olduğu haberine alan acılı baba ve ağabey gözyaşlarına boğuldu. Daha sonra Muhttin Tekin ve askeri heyet, şehidin evine gitmek için yola çıktı. Muhittin Tekin, polis merkezinden çıkışta, kapıda bekleyen askerlerin boynuna sarılıp öperek teselli bulmaya çalıştı.



İkisi engelli 5 kardeşi var



Gülbahçe Mahallesi'ndeki eve ulaşan Adana Merkez Komutanlığı'ndan askeri yetkililer ile polis ekipleri, Lokman Tekin'in şehit olduğu haberini açıkladı. 2'si zihinsel engelli 5 erkek, 2 kız kardeşi bulunan Lokman Tekin'in acı haberini alan yakınları, sinir krizleri geçirdi.



Operasyon öncesi yine helallik aldı



Fenalaşan anne Bedriye Tekin'e, hazır bulundurulan sağlık ekipleri müdahale etti. Oğluyla her gün telefonda görüştüğünü söyleyen anne Bedriye Tekin, gözyaşları içinde, ``Telefonla konuşur, operasyona çıkmadan önce helallik alırdı. Ben de `Oğlum kendine dikkat et' derdim. Dün akşam da aradı, operasyona çıkacaklarını söyledi. İçim kan ağlıyordu, ama elimden bir şey gelmedi'' dedi.



Oğlunun bir ay önce izne geldiğini belirten baba Muhittin Tekin ise şehit Lokman Tekin'in komando kıyafetiyle çektirip evine gönderdiği fotoğrafa bakıp, sessizce gözyaşı döktü.



Terhisine 3 ay 10 gün kala şehit olan Lokman Tekin'in cenazesi, yarın Hakkari'de düzenlenecek törenin ardından Adana'ya gönderilecek. Sabancı Merkez Camii'nde kılınması beklenen cenaze namazının ardından da şehit erin cenazesinin Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilmesi bekleniyor.



