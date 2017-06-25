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Mayınlı arazi yakınındaki yangın korkuttu

İddiaya göre yangın maytap yüzünden çıktı

25 Haziran 2017 22:46

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nde, Suriye sınırı yakınındaki arazide, çocukların patlattığı maytaptan çıkan kıvılcımla yangın çıktı. Mayınlı araziye yakın bölgedeti otulukta çıkan yangın, İtfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde çocukların bugün akşam saatlerinde patlattığı maytaptan çıkan kıvılcım, sınır hattındaki mayınlı arazi yakınlarında bulunan otları tutuşturdu. Bölgedeki mayınlar nedeniyle paniğe yol açan ot yangınına, ihbarla gelen itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin müdühalesiyle söndürülen yangın nedeniyle gökyüzünü duman kapladı. Güvenlik güçleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. (DHA)

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