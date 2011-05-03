-MAYINLARA KARŞI ''PARS'' ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Türk mühendisleri geliştirdikleri yüksek hareket kabiliyetli, son tasarım ve teknolojiye sahip araç ile güvenlik güçlerine mayına karşı tam koruma sağlıyor. FNSS Proje Satış Müdürü Ceyhun Süer, şirket olarak yüksek hareket, koruma ve yük taşıma potansiyeline sahip yeni nesil tekerlekli zırhlı araçlar geliştirdiklerini ve bunlara ''Pars'' adını verdiklerini belirtti. Bu araçlarda son tasarım ve teknolojilerin uygulandığını dile getiren Süer, ''Pars 8x8'' zırhlı muharebe aracının yanı sıra son olarak ''Pars 6X6'' zırhlı muharebe aracının üretimini tamamlandıklarını bildirdi. Üretimi tamamlanan aracın testlerinin büyük ölçüde bittiğini dile getiren Süer, aracın satışına yönelik birçok ülkede çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Şirket olarak özellikle Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarına yöneldiklerini ifade eden Süer, Orta Doğudaki birçok ülkenin zırhlı muharebe araçlarına yönelik yoğun ilgi ve talebinin olduğunu anlattı. Pars zırhlı muharebe araçlarını birçok ülkenin kendi şartlarında teste soktuğunu dile getiren Süer, en son Malezya'ya 257 ''Pars 8x8'' zırhlı muharebe aracını üretip teslim etmek için anlaşma imzaladıklarını anımsattı. Pars zırhlı araçların tamamen Türk mühendislerince tasarlandığına dikkati çeken Süer, ''Pars bir Türk markasıdır. Araçlarımız özgün bir Türk ürünüdür. TSK ile diğer dost ve müttefik ülkelerin kullanımı için bu araçlarımızı sunuyoruz'' dedi. ''Pars 6X6'' zırhlı muharebe aracında diğer araçlardan farklı bir kamuflajın kullanıldığını dile getiren Süer, meskun mahal muharebesinde de kullanılacak bu aracın kamuflajının söz konusu ortama uygun şekilde yapıldığını bildirdi. -OTOMOBİLDEKİ KADAR GÖRÜŞ AÇISI- Aracın baş tasarımcısı Tekerlekli Araçlar Grup Şefi Koray Ulu ise araçta motorun ön yerine ortada olduğunu bunun da özellikle araçtaki yük dağılımı konusunda büyük avantaj sağladığını söyledi. Böylece şoför ve komutana daha geniş kullanım alanı kaldığını anlatan Ulu, bu tür araçlar için bunun önemli bir yenilik olduğunu söyledi. Aracın ön ve arkasında kameraların yer aldığını dile getiren Ulu, ''Araçtaki görüş açısı benzer araçlardan çok daha geniştir. Neredeyse otomobiller kadar görüş açısına sahiptir'' dedi. Araçta gece görüş sistemlerinin olduğunu da anlatan Ulu, araca farklı silah sistemlerinin takılabildiğini bildirdi. Aracın tasarımında koruma, ateş gücü, hareket kabiliyeti ile haberleşme sistemlerini kapsayan durumsal farkındalığa önem verdiklerini ifade eden Ulu, aracın genel tasarım prensibi sayesinde ağırlığın akslara eşit dağılmasının sağlandığını anlattı. ''Pars 6x6''nın suda 10 kilometreye kadar hız yapabildiğini belirten Ulu, aracın yüksek mayın ve balistik koruma seviyesine sahip olduğunu vurguladı. ''Pars 6x6'' zırhlı muharebe aracı 10-13 Mayıs tarihlerinde İstanbul'daki IDEF 2011 Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilenecek.