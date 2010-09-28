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MAYINLAR KATIR ÜZERİNDEKİ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A)

28 Eylül 2010 21:02

-MAYINLAR KATIR ÜZERİNDEKİ ELE GEÇİRİLDİ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Genelkurmay Başkanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ele geçirilen 8 anti tank mayınının Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçen bir katırdaki çuvalın içinden çıktığını bildirdi. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınır birliklerince Çukurca'nın Irak sınır bölgesi Çığlı mevkisinde yapılan faaliyetler sırasında Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye geçen bir katır yakalandı. Katır üzerindeki iki çuvalın birinde 8 Rus yapımı anti tank mayını, diğerinde ise 120 kaleşnikof piyade tüfek kütüklüğü ele geçirildi. Katırdaki bir sırt çantasından ise muhtelif gıda maddesi çıktı. Konuyla ilgili Çukurca Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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