Mayına karşı 'Husky Visor 2500' geliyor

TSK 115 milyon dolara ‘Husky Visor 2500’ adlı 50 zırhlı araca monteli mayın tespit sistemi satın alacak. Sistem, toprağın 1.8 metre altına döşenen mayınları anında saptayabiliyor

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiye PKK’nın mayın ve patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırıları Meclis gündemine taşıdı.

Yılmaz, Büyükataman’ın mayınları tespit edecek sistemlerin alınıp alınmayacağını sorusunu, “Alım çalışmaları devam ediyor” diye yanıtladı. Yılmaz ihale planlamasının yapıldığını belirterek, “Mayın temizleme sistemleri projesi kapsamında konvansiyonel harpte icra edilecek mayınlı sahalarda geçit açma harekatında, hücum unsurlarının harekat kabiliyetini artırmak maksadıyla, mayınlı sahalarda süratli ve emniyetli, mekanik veya infilaklı sistem ile geçit açabilme, manyetik fünyeli mayınları, ürettiği sinyal ile uzaktan patlatabilme ve aştığı geçidi işaretleyebilme imkan ve kabiliyetine sahip, mayın temizleme sisteminin tedarik edilmesi planlanmaktadır” dedi.



Proje kapsamında TSK’nın, 50 zırhlı araca monteli mayın tespit sistemi satın alacağı ve 115 milyon dolara mal olması beklenen sistemlerin, Güneydoğu’daki birliklere tahsis edileceği öğrenildi. 115 milyon dolara mal olması beklenen, 50 zırhlı araca monteli mayın tespit sistemi Güneydoğu’daki birliklere tahsis edilecek. Sistem, toprağın 1.8 metre altına döşenen mayın, TNT benzeri tüm patlayıcıları anında saptama özelliğine sahip.

Akıllı araçlar

Husky Visor 2500 adlı mayın tespit sistemi ilk kez Türk Ordusu’nun envanterine girecek. GPR sistemli mayın tespit sistemi toprak altı ve çevresine tuzaklanan mayın ve her türlü patlayıcı maddeyi uydudan üç boyutlu görüntüleyerek imha edebiliyor. Araca istenirse saniyede 72 mermi atabilen M-134 makineli tüfek monte edilebiliyor. Bu özelliği ile mayın aracı bir anda Cobra gibi muharebe aracına dönüşebiliyor. Sistem, toprak altına tuzaklanmış her çeşit patlayıcıyı anında tespit ediyor. 14 kilometre hızla giden zırhlı aracın önünde, her biri 80 cm genişliğinde 4 adet toprak altı görüntüleme radarı, altında ise 3.2 metre genişliğinde metal dedektör yeralıyor. Araçtaki GPR radarı 500 megahertz ile 15 cigahertz arasında toprak altına sinyal gönderiyor. Zemine dönen sinyalleri geri alan sistem kendi yazılımında bunları değerlendiriyor ve toprak katmanları arasındaki farklılıkları tespit ediyor. Toprağın 1.8 metre altına döşenen mayın, TNT ve benzeri tüm patlayıcıları anında saptıyor. Yol ve araziye döşenen mayın/patlayıcıları tespit eden sistem bölgeyi boyama kitleri (jetleri) ile işaretliyor ve uyarı veriyor. Arkadan gelen bomba imha timine uydudan patlayıcının koordinatı bildiriyor. Gerektiğinde “robotik” kolu ile toprak altına gömülmüş patlayıcıları imha ediyor. Zırhlı araç antitank mayınına bassa bile hasar görmüyor.

10 yılda 268 şehit

Bakan İsmet Yılmaz, daha önce 1 Ocak 2002 ile 16 Temmuz 2012 arasında meydana gelen olaylar ve şehit istatistiklerine ilişkin olarak “1 Ocak 2002-16 Temmuz 2012 arasında meydana gelen toplam 10 bin 80 iç güvenlik olayında 818 TSK personeli şehit olmuş, 2 bin 290 TSK personeli yaralanmış, bu dönemde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen 2 bin 152 mayın ve patlayıcı madde kullanma, sabotaj ve kundaklama, yol kesme, yağma, adam açırma ve diğer türden olaylarda 268 TSK personeli şehit olmuş, bin 33 TSK personeli yaralanmıştır” açıklamasını yapmıştı.