Mayına basıp ölen PKK'lıya devletten tazminat

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, 18 Kasım 1996'da ölen ve otopsi yapılmadan cesedi öldüğü yerde bırakılan PKK’lı Orhan Yakar’ın ailesine ‘dostane çözüm yoluna’ gidilerek 40 bin avro ödendiğini açıkladı.



Atalay, Yakar’ın 16 Kasım 2006'da yakalandığını ve diğer PKK’lıların yakalanması için bölgeye götürülürken mayına basması sonucunda öldüğünü belirtti.



Radikal Gazetesi'nden Rifat Başaran'ın haberine göre; Atalay, DTP Iğdır Milletvekili Pervin Buldan’ın , Yakar’ın nasıl öldüğü ve cesedinin nerede olduğuyla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Atalay, Yakar’ın yakalanmasını ve ölümünü şöyle anlattı:



“Bingöl Merkez Dallıtepe bölgesine, 16 Kasım 1996'da icra edilen operasyonda çatışma bölgesinden 1960 doğumlu Mehmet oğlu Orhan Yakar sağ olarak ele geçirildi. Yakar, aynı çatışmada ölen ve ele geçirilemeyenlerin cesedinin bulunduğu yeri gösterebileceğini beyan etti. Yakar, 18 Kasım 1996'da olay bölgesine gidilirken, önceden döşenmiş mayına basmak suretiyle olay yerinde hayatını kaybetti.”

Atalay, açıklamasında Yakar’ın cesedinin öldüğü yerde bırakıldığını da ifade etti. Atalay, Yakar’ın cesedinin hava ve arazi şartlarının elverişsizliği, cesedin patlama nedeniyle parçalanmış olması ve terör tehdidi sebebiyle otopsi ve adli inceleme için olay yerinden getirilemediğini kaydetti.



Atalay, Yakar’ın cenazesinin olay yerinde bırakılmasından dolayı daha önce 17 jandarma personeli hakkında Bingöl Valiliği İl İdare Kurulu'nca yürütülen soruşturma sonucunda Men-i muhakeme kararı verildiğini, ancak bu kararın Danıştay 2. Dairesi tarafından bozulduğunu anımsattı. Atalay, geçen sürede isnat edilen suçun zamanaşımına uğramasından dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği bildirildi.

PKK’lı Yakar’ın ailesinin, ölüm şeklini İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne götürdüğünü söyleyen Atalay, bunun üzerine Yakar’ın ailesi arasında görüşmeler yapıldığını, görüşmelerin ‘dostane çözüm yolu’ ile sonuçlandığını, Yakar’ın ailesine 40 bin Avro ödendiğini belirtti.



