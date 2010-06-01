Mayına basan uzman çavuş yaralandı

T24 - Siirt Pervari'de güvenlik güçlerinin arazi taraması yaptığı sırada bir uzman çavuş, terör örgütü PKK üyelerince önceden döşenmiş mayına basarak yaralandı.



Siirt'te son günlerde saldırılarını artıran PKK'lı teröristlerin yakalanması için Mehmetçik operasyon başlattı. Güvenlik güçlerinin Pervari İlçesi'ne bağlı Palamutlu Köyü Mevkii'nde arazi taraması yaptığı sırada bir uzman çavuş, terör örgütü PKK üyelerince önceden döşenmiş mayına basarak yaralandı. Yaralı uzman çavuş Siirt Askeri Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, güvenlik güçleri bölgedeki operasyonun sınırlarını genişletti.



Palamutlu Köyü kırsalında cumartesi gecesi güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu noktaya teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda geçici köy korucuları Abdülrezzak Kaçan ile Abdülmecit Özkan şehit düşmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Pazar günü de korucuların Palamutlu Köyü'ndeki cenaze törenine gelen vatandaşlara ait bazı araçlara teröristlerce taciz ateşi açılmış, ayrıca törene gelenleri taşıyan bir minibüsün geçişi sırasında da mayın patlatılmıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.





