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Mayına basan güvenlik görevlisi yaralandı

14 Mayıs 2009 00:57

Mardin'de dün teröristlerin döşediği mayına basan bir güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bölücü terör örgütüyle mücadeleye ilişkin duyuruya göre, dün sabah Mardin'in Nusaybin ilçesi dağlık arazi kesiminde teröristlerce tuzaklanmış mayına basan bir güvenlik görevlisi yaralandı.

Nusaybin kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca basma düzenekle tuzaklanmış ve 50 gram plastik patlayıcı ile 1 adet el bombası kullanılarak hazırlanmış patlayıcı madde düzeneği ise güvenlik güçlerince bulunarak imha edildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesi dağlık arazi kesiminde bölücü terör örgütü mensuplarınca gizlenmiş 31 adet Kalaşnikof piyade tüfeği mermisi ile muhtelif tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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