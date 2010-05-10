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Mayına 1 şehit daha

Hakkari'nin Yüksekova İlçesinde mayon patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Askerlerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24- Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayın patlaması sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.
    

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağlıca bölgesi Keri Tepesi mevkisinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçlerinin geçişi sırasında, mayın patladı.


Patlamada, kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı.


Yaralı asker, helikopterle Fatih Kışlası'na getirildikten sonra, ambulansla Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi. (Cnntürk)

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