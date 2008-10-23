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Mayın, yüzbaşının ayağını kopardı

Başkale'de arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK’lıların döşediği mayına basan Yüzbaşı Sevhan Avara, ağır yaralandı. Bir ayağı kopan Avara tedavi altı

23 Ekim 2008 03:00

Van'ın Başkale İlçesi’nde arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK’lı teröristlerin döşediği mayına basan karakol komutanı Yüzbaşı Sevhan Avara, ağır yaralandı. Bir ayağı kopan Avara, Van Asker Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Başkale İlçesi’nde birliğinden bir ekiple arazi arama tarama faaliyetine çıkan Koruk Piyade Sınır Karakolu Komutanı Yüzbaşı Sevhan Avara, bugün saat 13.00 sıralarında İran sınırında PKK’lı teröristlerin daha önceden döşedikleri mayına bastı. Mayının infilak etmesi sonucu bir ayağı koparak ağır yaralanan Yüzbaşı Avara, helikopterle getirildiği Van Asker Hastanesi’nde ameliyata alındı.

Yüzbaşı Avara’nın mayına bastığı sınır bölgesinde güvenlik görevlileri, geniş çaplı operasyon başlattı.

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