Mayın tarayan askerlere bombalı tuzak

Diyarbakır ile Bingöl arasındaki karayolunda PKK’lı teröristlerin hazırladığı bomba, askerler mayın taraması yaparken patladı.



Diyarbakır’ın Lice ile Bingöl'ün Genç İlçesi arasındaki karayolunda PKK'lı teröristler tarafından 60 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan patlayıcı, mayın ve patlayıcı taraması yapan askerler yolda kontrol yaptığı sarada patladı. Patlamada, 1 askeri araçta hafif hasar oldu. Şırnak'ın dağlık kesiminde tespit edilen bir sığınakta ise, tüfek ve roketatarlar ele geçirildi.



Teröristler, Lice ile Genç İlçesi arasındaki karayolundaki Tuzlaköy yol kavşağında, teröristler tarafından asfalt yol ile menfez arasına yerleştirdikleri 60 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırladıkları tuzaklanmış patlayıcı madde düzeneğini patlattı. Patlamanın etkisiyle karayolu üzeri ve yanlarında tuzaklı patlayıcıları arayan ve imha eden güvenlik kuvvetlerine ait bir araçta hafif hasar meydana geldi.



Bu arad Şırnak'ın dağlık arazi kesiminde terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir sığınak içerisinde, 5 G-3 piyade tüfeği, 1 makineli tüfek, 2 RPG-7 roketatar ve bu silaha ait 5 roket ile 7 sevk fişeği ele geçirildi.

