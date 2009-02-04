Mayın saldırılarına karşı Türk yapımı 'Ejder'

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş, tasarımı ve imalatı yüzde yüz yerli olan mayına karşı dayanıklı Ejder 6x6 Zırhlı Tekerlekli Aracı görücüye çıkardı.





Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Tanju Torun, şirketin Sincan'daki 1. Ankara Organize sanayi Bölgesi'ndeki tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, Nurol Holding'in 7 farklı sektörde 60'ı aşkın şirketi olduğunu, sadece Dubai'deki inşaat şantiyelerinde 10 bini aşkın kişinin istihdam edildiğini söyledi.



Nurol Holding'in Türkiye'de ilk 6x6 tekerlekli aracı üreten ve ihracatını gerçekleştiren şirket olduğunu ifade eden Torun, yeni tasarladıkları Ejder 6x6 Zırhlı Tekerlekli Aracın" ise mayın patlamalarına karşı kullanıcısına yüksek bir koruma seviyesi sunduğunu belirtti.



Aracın tasarımını yaparken sadece mayının patlama etkisinin araca nüfus etmemesine değil, aynı zamanda içerideki personelin bu tesiri en az hissetmesini de amaçladıklarını anlatan Torun, bu özellikleri gerçek mayınlar ve araç çarpışma mankenleriyle test ederek kanıtladıklarını kaydetti.



Ejder'in özellikleriyle ilgili bilgi veren Torun, 12 kişi taşıyabilen 18 tonluk aracın tasarım safhasının 1,5 yıl, prototip imalatının ise 6 sürdüğünü belirtti.



Yaklaşık 7 metre uzunluğu, 2,40 metre yüksekliği ve 2,68 metre genişliğe sahip olan Ejder'in, -32 derece ile 55 derece arasında çalışabildiğini anlatan Torun, aracın en büyük özelliklerinden birisinin de amfibik yeteneği sayesinde suda üstün manevra kabiliyetine sahip olması olduğunu ifade etti.



Torun, tam bağımsız süspansiyon ve turbo şarj özeliği sayesinde aracın her türlü arazide ilerleyebildiğini vurguladı.



