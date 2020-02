May'in müttefiklerinin ikinci bir Brexit referandumu için gizlice çalıştığı iddia edildi

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May’in müttefiklerinin ikinci bir Brexit referandumu için gizli bir çalışma yürüttükleri iddia edildi.



The Sunday Times ve Mail on Sunday gazeteleri, fiili Başbakan Yardımcısı David Lidington ve Kurmay Başkanı Gavin Barwell’in yeni bir Brexit referandumu ile May’in sorunlarını çözebileceklerini düşündükleri iddia edildi.



Lidington’ın önceki hafta İşçi Partisi milletvekilleri ile bir araya gelerek partiler arası bir fikir birliği oluşturma çabasında olduğu belirtilirken, partinin ikinci bir oylamayı resmi olarka desteklemese de partinin önde gelen milletvekillerinin fikre sıcak baktığı açıklandı.



May’in Kurmay Başkanının da, yeni bir oylamayı istediğini iddia eden the Mail on Sunday, Barwell’in ikinci bir oylamayı ‘bu işten kurtulmanın tek yolu’ olarak gördüğünü iddia etti.



Birlieşik Krallık Başbakanı May’in, haftaiçi katıldığı AB zirvesinde Avrupalı liderlerden yeterli imtiyazları alamaması sonrasında Cumartesi akşamı bir açıklama yapan May, ‘planına sadık kalacağını’ belirtti ve, “Ülke için bir savaş veriyorum ve buna devam edeceğim. Referandum sonucunu ülkemdeki insanların işlerini koruyarak gerçekeleştirme görevimi unutmuş değilim” dedi.



