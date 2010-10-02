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MAYIN MAĞDURLARINA PARA YARDIMI HAKKARİ (A.A)

02 Ekim 2010 18:19

-MAYIN MAĞDURLARINA PARA YARDIMI  HAKKARİ (A.A) - 02.10.2010 - Hakkari Valisi Muammer Türker, Geçitli köyü yakınlarında meydana gelen mayın patlamasında yaşamını yitirenlerin aileleri ile yaralılara para yardımında bulunduklarını belirtti. Vali Türker, 16 Eylülde, Aydın Erol yönetimindeki minibüsün Geçitli köyü yakınlarından geçişi sırasında meydana gelen ve 9 kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamadan sonra hayatını kaybedenlerin aileleri ile yaralananlara yönelik çalışma başlatıldığını söyledi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) görevlilerinin aileleri ziyaret ederek, gerçekleştirdiği çalışma kapsamında Başbakanlık tarafından mağdur aileler için 55 bin TL para gönderildiğini kaydederek, ''Patlamada yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve yaralılara para yardımı yapıldı'' dedi. Türker, yardımın, ailelerin cenaze ve tedavi ihtiyaçları için gönderildiğini, ailelerin tazminat hakkının saklı olduğunu ifade etti.

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