T24 LogoT24 Logo
Gündem

MAYIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI ŞEMDİNLİ (A.A)

07 Ekim 2010 20:10

-MAYIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI ŞEMDİNLİ (A.A) - 10.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda mayın bulunduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapatarak arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren arama sonunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince Şemdinli-Yüksekova kara yoluna mayın döşendiği yönünde ihbar alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şapatan Geçidi mevkisi ile Durak Jandarma Karakol Komutanlığı arasındaki bölgeyi ulaşıma kapattı. Yolda geniş güvenlik önlemi alarak, mayın detektörleri ile arama başlatan ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda herhangi bir bulguya rastlamadı. Kara yolunun ulaşıma kapanmasından dolayı aralarında BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin de bulunduğu çok sayıda kişi, yolun açılmasını bekledi. İhbarın asılsız olduğunun belirlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24