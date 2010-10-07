-MAYIN İHBARI ASILSIZ ÇIKTI ŞEMDİNLİ (A.A) - 10.07.2010 - Hakkari'nin Şemdinli ile Yüksekova ilçeleri arasında ulaşımı sağlayan kara yolunda mayın bulunduğu yönünde ihbar alan güvenlik güçleri, yolu ulaşıma kapatarak arama yaptı. Yaklaşık 3 saat süren arama sonunda ihbarın asılsız olduğu belirlendi. Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK üyelerince Şemdinli-Yüksekova kara yoluna mayın döşendiği yönünde ihbar alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şapatan Geçidi mevkisi ile Durak Jandarma Karakol Komutanlığı arasındaki bölgeyi ulaşıma kapattı. Yolda geniş güvenlik önlemi alarak, mayın detektörleri ile arama başlatan ekipler, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonunda herhangi bir bulguya rastlamadı. Kara yolunun ulaşıma kapanmasından dolayı aralarında BDP Hakkari Milletvekili Hamit Geylani'nin de bulunduğu çok sayıda kişi, yolun açılmasını bekledi. İhbarın asılsız olduğunun belirlenmesinin ardından yol ulaşıma açıldı.