Mayın değil çığ altındaki araçları arıyorlar

Kentte geçen hafta etkili olan ve 5 gün süresince devam eden kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Hakkari-Şırnak karayolunda, aralarında tır ve kamyonlarında bulunduğu çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu karayolunda karla mücadele ekiplerince başlatılan yol açma çalışmaları zor şartlarda devam ederken, özellikle çığ düşen bölgelerde kar altında kalan araçların bulunması için de çalışma yapıldı.

Karayolları ekipleri ile bölgede araştırma yapan sürücüler, araçlarını bulmakta büyük güçlük çekti. Yapılan çalışma sonucu çığ altında kalan iki tır karla mücadele ekipleri ve köylüler tarafından bulundu.

Sürücülerin, birçok aracın halen çığ altında kaldığını belirtmesi üzerine güvenlik güçlerinden yardım istendi. Bunun üzerine söz konusu bölgeye giden askerler, mayın dedektörleriyle kar altında araç aradı. Köylüler ise ellerindeki demir çubuklar ile araçların yerini tespit etmeye çalıştı.