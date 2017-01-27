May'den Rusya'ya karşı temkinli olma uyarısı

ABD'de bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün yapacağı görüşme öncesi perşembe günü Philadelphia'da Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Trump'ın göreve başlamasının ardından bir araya geleceği ilk yabancı hükümet başkanı olacak olan May, 'Washington'ın Moskova ile yakınlaşmasının ölçülü olması gerektiğini belirterek, ‘Rusya ile ilişkilerde dikkatli olunmalı’ dedi.

May konuşmasında NATO, BM ve Dünya Bankası'na atıfta bulunarak uluslararası organizasyonların önemine de dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Birleşmiş Milletler'de reforma gidilmesi gerektiğini belirtirken, NATO'nun Batı'nın savunmasındaki temel dayanak olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda NATO'nun 'modasının geçtiğini' ifade etmiş, çok az ülkenin yapması gereken katkıyı sağladığını ifade ederek, bunun ABD’ye karşı büyük bir haksızlık olduğuna dikkat çekmişti.

Trump'ın, ABD'nin artık uzun süre daha diğer NATO ülkelerinin güvenlik ve savunması için para ödemeyeceğine yönelik açıklamasına da değinen Therasa May, ittifakın üyelerine 'rollerini yerine getirme' uyarısı yaptı ve ittifaka 'zarar vermemelerini' belirtti.

Cumhuriyetçi Parti üyelerine hitaben yaptığı konuşmada May, ABD ve İngiltere'nin tarihi özel ilişkilerine değinerek, 'bizim, ortak bir sorumluluğumuz' bulunuyor şeklinde konuştu. May ile Trump'ın bugün Washington'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Trump ile Putin telefonda görüşecek

CNN'de yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın 27 Ocak'ta telefonda görüşeceklerini doğruladı. Peskov, cuma günü yaptığı açıklamada, 'evet, iki liderin telefonda görüşmesi muhtemel' şeklinde konuştu.

Telefon görüşmesinin yapılması durumunda Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD Başkanı Trump'ın göreve başlamasından bu yana kendisiyle ilk kez görüşmüş olacak. İkili, ABD seçim kampanyaları döneminde, kasım ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişlerdi. Putin ile Trump’ın o dönem, Ukrayna krizi nedeniyle gerilen ilişkileri 'normalleştirme' konusunda uzlaştıkları bildirilmişti. Trump seçim kampanyası süresince de Rusya ile ilişkileri iyileştirmek istediğini açıklamıştı.

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AFP/GA/BS