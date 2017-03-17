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BBC Türkçe

May'den İskoçya'ya: Şimdi bağımsızlık referandumu zamanı değil

İngiltere Başbakanı Theresa May, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılma amacıyla ikinci kez bağımsızlık referandumu düzenleme talebine "Şu an bunun için doğru zaman değil" diyerek karşı çıktı. Birleşik Krallık Parlamentosu'nun da referandum talebini red

17 Mart 2017 04:18

İngiltere Başbakanı Theresa May, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılma amacıyla ikinci kez bağımsılık referandumu düzenleme talebine "Şu an bunun için doğru zaman değil" diyerek karşı çıktı.

May şu an Birleşik Krallığın bir bütün dikkatini olarak Avrupa Birliği'nden çıkış sürecine (Brexit) yoğunlaştırılması gerektiğini söylerek, "Brexit sürecinde ayrılmak yerine, Avrupa Birliği ile iyi bir anlaşma için birlikte çalışmalıyız" dedi.

İngiltere Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma, yani Brexit sürecini resmen başlatmaya hazırlanıyor.

May'in açıklamasının ardından, Birleşik Krallık parlamentosunun, İskoçya'dan gelecek referandum talebini reddedeceği bildirildi.

Birleşik Krallık'ın İskoçya'dan Sorumlu Devlet Bakanı David Mundell de, Brexit sürecinin nasıl yürüyeceğini bilmeden İskoç halkını bağımsızlık seçimi yapmak zorunda bırakmanın haksızlık olacağını söyledi. Mundell, bu nedenle Birleşik Krallık Parlamentosu'nun İskoçya'dan gelecek referandum talebini şu an için reddedeceğini bildirdi.

İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon, hafta başında yaptığı açıklamada, İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılması amacıyla ikinci referandumun yapılması yönündeki talebini gelecek hafta İskoçya parlamentosuna taşıyacağını söylemişti.

Sturgeon bağımsızlık referandumu oylamasının 2018 yılı sonbaharıyla 2019 yılı bahar ayları arasında uygun bir zamanda yapılabileceğini belirtmişti.

İskoç Ulusal Partisi (SNP) Genel Başkanı olan Sturgeon, referandumu engellemenin demokrasiyi çiğnemek olacağını söyleyerek May'in açıklamalarına tepki gösterdi.

İskoçya Başbakanı Sturgeon, BBC'ye yaptğı açıklamada "Westminster (Birleşik Krallık parlamentosu) demokratik yollarla seçilmiş olan İskoçya hükümetini ve iskoçya parlamentosunun çoğunluğunu engelleme yetkisi olduğunu düşünüyor. Bu bağımsızlık tartışmasının tam bir özeti" dedi.

İskoçya'da yapılacak olası bir referandumun yasal bağlayıcılığı olması için, Birleşik Krallık parlamentosunun referanduma onay vermesi gerekiyor.

İskoç milletvekilleri gelecek hafta Birleşik Krallık'tan referandum için izin talep edilip edilmemesini oylayacak. İskoçya parlamentosunda bağımsızlık yanlıları çoğunlukta.

İskoçya'da ilk bağımsızlık referandumu 18 Eylül 2014'te yapılmıştı.

Bölgede seçmenlerin yüzde 55'i Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkmıştı.

Birleşik Krallık'ta 23 Haziran'da yapılan AB referandumunda ise yüzde 52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.

SNP ise AB'de kalınması yönünde kampanya yürütmüştü.

Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor.

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