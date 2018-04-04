T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maydanoz ve tereyağı satan kadını götürmek isteyen zabıtaya tepki

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan Asiye Y

04 Nisan 2018 20:05

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını caddede satmaya çalışan Asiye Y.\'ye (66), zabıta ekipleri müdahale etti. Çevrede toplananlar, kadını götürmek isteyen zabıta ekiplerine karşı çıktı. Tepkiler üzerine Asiye Y.\'yi bırakan ekipler olay yerinden ayrıldı.
Kahramanmaraş Caddesi’nde, bahçesinde yetiştirdiği maydanozlar ile ürettiği tereyağını satmaya çalışan Asiye Y., yanına gelen zabıta ekipleri tarafından \'zorla satış yaptığı ve fazla para istediği\' iddiasıyla götürülmek istendi. Vatandaşlar, zabıta ekiplerine tepki gösterdi, kadının götürülmesine karşı çıktı. Asiye Y.\'yi tanıdıklarını ve seyyar satıcı olmadığını anlatan vatandaşlar kadının kendi ürettiklerini satmaya çalıştığını belirtti. Zabıta ekipleri, tepkiler üzerine Asiye Y.\'yi bırakarak olay yerinden ayrıldı.
Caddede esnaflık yapan Ali Yılmaz, Asiye Y.\'nin dilencilik yapmadığını, ürettiği ürünleri sattığını belirterek, \"Geçimini böyle sağlar. Neden zabıta böyle yaptı anlamadık. Asiye teyzenin kimseye zararı dokunmaz. Apar topar alınmasına tepki gösterince zabıta onu bıraktı\" dedi.
Ramazan Tuncer de \"Asiye teyzenin elindeki ürünleri parasız verdiği bile oluyordu. Uzun süredir buralarda. Bize bir şeyler satarak geçimini sağlar. Bizler de zabıtanın ona karşı tutumuna karşı geldik\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih TURANTRABZON DHA TRABZONAsiyeTepkilerKahramanmaraş CaddesindeVatandaşlarZabıtaCaddedeAli Yılmaz AsiyeNedenAparRamazan TuncerUzunBizeBizlerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24