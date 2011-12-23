Maya yerlileri geri sayıma başladı

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Geri sayım nedeniyle rahipler törenler düzenledi. Kimileri, beş bin yılın sonunu 'kıyametin gelişi' olarak yorumluyordu. Ancak Maya kültürü uzmanları bu tarihin dünyanın değil, daha çok bir devrin sonu olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.BBCTükçe'de yer alan habere göre; Meksikalı turizm yetkilileri bu özel dönemde bölgeye ziyaretçi akını yaşanmasını bekliyor.Yetkililer, 2012 yılında 52 milyon turist çekmeyi umduklarını söylüyor. Bir çok turistin güneydeki Chiapas, Yucatan, Quintana Roo ve Tabasco eyaletlerine gitmesi umuluyor.Maya uygarlığı, Milattan Sonra 250 ile 900 yılları arasında doruğa ulaşmıştı, bu uygarlık döneminde astronomi, matematik ve zaman döngülerine büyük ilgi gösterilmişti.Maya takvimi aşağı yukarı 400 yıllık dönemlere ayrılıyor ve uzmanlara göre 2012, kimi belgelerde bu dönemlerden birinin sonu olarak geçiyor.Uzmanlar 2012'den aynı zamanda Maya tanrılarından birinin dünyaya geri döneceği tarih olarak da bahsedildiğine dikkat çekiyor.Ancak kimi uzmanlara göre de Maya medeniyetinin kullandığı takvimde Aralık 2012 tarihinin dünyanın sonu olarak belirlendiği bilgisinin hiçbir dayanağı bulunmuyor. 2012 tarihine değinilen Maya tabletlerini yeniden okuyan uzman tarihçiler, kıyamet gününe değil, takvimdeki dönemlerden birinin sona erişine göndermede bulunulduğunu belirtiyorlar.