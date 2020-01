May: Yangının çıkış nedeni araştırılacak

İngiltere Başbakanı Theresa May, başkent Londra'daki 24 katlı "Grenfell Tower" adlı apartmanda çıkan yangının çıkış nedeninin titizlikle araştırılacağını söyledi.

Başbakan May yangın nedeniyle gerekli görülen her türlü önlemin alınacağını belirtti. Yangında hayatını kaybedenlerin yakılarına taziyede bulunan Britanya Başbakanı kurtarma ve itfaiye ekiplerine takdirlerini sundu. Theresa May, "Birçok insanın gidecek ve geceyi geçirecek yeri kalmadı. Her şeylerini kaybettiler. Onlara yardım etmek birinci görevimiz olmalıdır” dedi.

Londra'nın merkezindeki apartmanda çıkan yangın en az 12 kişinin ölümüne sebebiyet vermiş, onlarca apartman sakini de hastanelerde tedavi altına alınmıştı.

Yangının çıkış nedeni belirsizliğini koruyor. Polisten yapılan açıklamada soruşturmanın günler sürebileceği belirtildi. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, yangının Grenfell Tower gibi yüksek binaların güvenliğinden şüphe edilmesine yol açtığını söyledi. Kensington semtinin sınırında bulunan 43 yıllık binada kiraların düşük olduğuna dikkat çekiliyor. Gece saatlerinde çıkan yangın, apartman sakinlerini uykuda yakalamıştı. Çok sayıda yaralının çevredeki hastanelerde tedavileri sürerken, dün yapılan açıklamalarda 20'den fazla yaralının durumunun kritik olduğu belirtilmişti.

