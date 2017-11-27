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Dünya

May ve Yıldırım savunma sanayi projelerini görüşecek (2)

(Fotoğraf eklendi) Aynur Tattersall / Londra, 27 Kasım (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, bugün İngiltere ziyaretinin ikinci ayağında İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa görüşme yapmak üzere Downing Street'teki başbakanlık konutunda biraraya geldi

27 Kasım 2017 18:42

(Fotoğraf eklendi)
Aynur Tattersall / Londra, 27 Kasım (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, bugün İngiltere ziyaretinin ikinci ayağında İngiltere Başbakanı Theresa May ile baş başa görüşme yapmak üzere Downing Street\'teki başbakanlık konutunda biraraya geldi.
Yıldırım\'ı Downing Street 10 numaradaki Başbakanlık konutunda Theresa May karşıladı. Yıldırım ve May\'in gündeminde, savunma sanayii alanındaki projeler önemli yer alacak.
Bu görüşmede Suriye, Irak gibi bölgesel gelişmelerin yanı sıra savunma sanayii alanındaki projeler ele alınacak.
Yıldırım-May görüşmesinde ticaret hacminin artırılmasına ilişkin başlıklar görüşülecek. Yıldırım, düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü toplantısına da katılacak.
Başbakanlık\'tan yapılan açıklamada, May\'le yapılacak görüşmede ikili siyasi konuların yanı sıra ekonomi, güvenlik, savunma gibi öncelikli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesi, Suriye ve Irak\'taki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler, Kıbrıs, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkiler ve terörle ortak mücadele konularının ele alınacağı belirtildi.
Açıklamaya göre, Yıldırım daha sonra İngiltere\'de gazetecilerle bir araya geliceği ve Uluslararası Denizcilik Örgütü\'yle temaslarda bulunacak. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:
- İngiltere Başbakanı Theresa May Başbakan Binali Yıldırım\'ı Downing Street\'teki Başbakanlık konutunda karşılamasından görüntüler.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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