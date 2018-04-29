'May, parlamento onayı olmaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı için hazır'

BBC'ye konuşan kaynaklar, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, parlamentodan onay almaksızın Suriye'de askeri müdahaleye katılım kararı almak için hazır göründüğünü söyledi.

Bu kaynakların aktardığına göre May, Suriye'de bir askeri müdahale ihtiyacını "acil" görüyor.

Kaynaklar, May'in Duma bölgesinde, kimyasal saldırı olduğu iddia edilen saldırının bir daha tekrarlanmasını önleme amacında olduğunu belirtiyor.

May, erken saatlerde yaptığı açıklamada, "kimyasal silah kullanımının cevapsız bırakılmaması gereken insani bir felaket olduğunu" söylemişti.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, Suriye'ye olası bir askeri müdahalenin ülkedeki durumu daha da kötüleştirebileceğini söyledi.

Gün içinde BBC'ye konuşan Corbyn, olası bir askeri müdahale kararının her zaman parlamentoya danışılması gerektiğini söyledi.

Corbyn, "Gerilimin artmasına ve ABD ile Rusya arasında Suriye semalarında bir sıcak savaş yaşanmasına neden olacak bir bombardımanı istemiyoruz" dedi.

İşçi Partisi lideri, Suriye krizine karşı siyasi çözüme gitmek gerektiğini belirtti "Tüm ülkeler siyasi çözüm için bir masa etrafından biraraya gelmeli" diye konuştu.

Gün içinde ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye atılacak füzeleri vuracağını söyleyen Rusya'ya "hazırlanması" çağrısı yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dünyadaki durumun endişe verici bir hal aldığını ve sağduyunun galip gelmesini umduğunu söyledi.

Donald Trump, Twitter üzerinden attığı mesajda, "Rusya, Suriye'yi hedef alan füzeleri vuracağına söz verdi. Hazırlan Rusya, çünkü geliyorlar. Üstelik güzel ve yeni ve 'akıllılar'! Kendi halkını öldüren ve bundan keyif alan Gazla Öldüren Hayvan ile işbirliği yapmaman gerekiyor" dedi.

Trump, bundan kısa bir süre sonra attığı ikinci mesajda da Rusya ile ilişkilerinin "Soğuk Savaş da dahil olmak üzere" hiç olmadığı kadar kötü olduğunu vurguladı.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Suriye'ye yönelik askeri operasyon seçeneklerinin hazır olduğunu ve Trump'ın gerekli görmesi halinde sunabileceklerini söyledi.

Mattis ayrıca, Duma'daki kimyasal silah iddialarına dair ellerindeki istihbaratı incelemeyi sürdürdüklerini vurguladı.

İlerleyen saatlerde bir mesaj daha atan Trump, bu kez silahlanmayı durdurma çağrısı yaptı ve yaşananlardan dolayı Demokratları suçladı.

Trump, "Rusya'yla düşmanlığa büyük oranda, sadık Demokratların ve Obama için çalışan insanların başında bulunduğu yalan ve yoz Rusya Soruşturması neden oldu. En tartışmalı isim Mueller'dir (FISA & Comey belgesini imzalayan Rosenstein hariç). Gizli anlaşma yok, bu yüzden çıldırdılar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın mesajlarından birkaç saat sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın başkenti Moskova'da büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı.

Vladimir Putin, dünyanın giderek endişe verici bir yere dönüştüğünü ve durumun daha da kaotik bir hal aldığını söyledi.

Putin, "Sağduyunun galip gelmesini, uluslararası ilişkilerin yapıcı bir yola girmesini ve tüm küresel sistemin daha istikrarlı ve öngörülebilir olmasını umuyoruz" dedi.