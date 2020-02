Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Kasım (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, kabinesinin Avrupa Birliği\'nden çıkış (Brexit) anlaşmasını onayladığını duyurdu.

Parlamento önünde konuşan May, \"İnanıyorum ki, bu anlaşma başarabileceğimizin en iyisiydi\" dedi.

Kabinenin anlaşmayı onaylamasının belirleyici bir adım olduğunu söyleyen May ekledi, \"Bu kararlar düşünmeden alınmadı. Burada alınan kararın ülkenin mefaati adına olduğuna inanıyorum.\"