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Dünya

May: İngiltere'deki AB vatandaşlarının Brexit sonrası da kalmalarını istiyoruz

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere'deki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının Brexit sonrası da kalmalarını istediklerini söyledi

22 Eylül 2017 20:12

İstanbul, 22 Eylül (DHA) - İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere\'deki Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşlarının Brexit sonrası da kalmalarını istediklerini söyledi.
İtalya\'nın Floransa kentinde katıldığı bir toplantıda konuşan May, \"İngiltere\'deki AB ülkeleri vatandaşlarının Brexit sonrası da kalmalarını istiyoruz\" dedi ve ekledi:
\"Bizim, hem AB\'nin hem de İngiltere\'nin yararına olabilecek bir Brexit anlaşması yapabileceğimize inanıyorum. İngiltere\'nin AB\'den ayrılmasından sonra \'iki yıllık Brexit uygulama\' süreci öneriyoruz. Ayrıca, Brexit sonrası AB ile yeni bir güvenlik anlaşması yapmak istiyoruz.\"

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