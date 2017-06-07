May: 'Gerekirse özgürlükler kısıtlanabilir'

İngiltere Başbakanı Theresa May terör ve aşırılıkla mücadelede insan haklarını teminat altına alın yasalardan taviz vermeye hazır olduğunu açıkladı. Resmi makamların tehditlere karşı daha etkili önlem alabilmesi gerektiğini söyleyen May, Londra'daki son terör saldırısı nedeniyle yoğun baskı altına girmiş bulunuyor.

Üç ay zarfında üç kez terör eylemlerine hedef olan İngiltere'nin başbakanı Theresa May güvenlik makamlarının topladıkları bilgilerin adli kovuşturma için yeterli olmaması durumunda şüpheli şahısların hareket serbestliğinin kısıtlanabileceğini söyledi.

Theresa May, ‘Sun' gazetesine verdiği mülakatta, "insan haklarını düzenleyen yasalarımız engel teşkil ettiği takdirde engelleri kaldırmak için yasaları değiştiririz” dedi. Başbakan May, terör şüphelilerinin ifadelerini almak için gözaltında tutuldukları süreyi 14'ten 28 güne çıkarmayı planladıklarını da belirtti.

Theresa May, 6 yıllık içişleri bakanlığı görevi sırasında güvenliği zayıflatan uygulamalar başlattığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

İşçi Partisi arayı kapattı

Muhalefet lideri Jeremy Corbyn, Başbakan May'in terörle mücadele önlemleriyle ilgili sözlerini yanıtlarken, yasal değişiklik önerilerini dikkatle inceleyeceklerin belirtti. Corbyn, "uzun hapis cezaları vererek ve İngiltere'de medeni haklar kısıtlanarak terörist adaylarının ve intihar bombacılarının gözünün korkutulacağını sanmayın” dedi. Corbyn 2009 – 2016 yılları arasında yüzde 14 oranında azaltılan polis sayısının arttırılması gerektiğine işaret etti.

8 Haziran genel seçim kampanyasının son gününde yapılan konuşmalarda terörle mücadele ve can güvenliğini ilgilendiren konular ön plana çıktı. Theresa May, Muhafazakâr Parti'nin anketleri açık arayla önde götürdüğü 18 Nisan'da erken genel seçim kararı almıştı. İktidar partisi ile İşçi Partisi arasındaki 20 puanlık oy farkı tek puana kadar gerilemiş bulunuyor.

Üçüncü terörist IŞİD'e katılacaktı

Londra Köprüsü'ndeki son terör saldırısın faillerinden üçüncüsünün kimliği de açıklandı. İngiliz polisi teröristin Yusuf Zagba adındaki 22 yaşındaki Fas asıllı bir İtalyan vatandaşı olduğunu duyurdu. Polis, Zagba'nın radarda olmadığını açıklarken Bolonya Savcılığı'ndan yapılan açıklamada Zagba'nın Suriye'ye geçmek için Türkiye'ye gideceği sırada polis tarafından hava limanından geri çevrildiği belirtildi. Saldırı sırasında polis tarafından öldürülen teröristin İtalyan annesi, oğlunun internet kanalıyla radikalleştirildiğini ve ‘Londra'da yanlış kişilerin arasına düştüğünü' söyledi.

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DW/rtr/AG/BS