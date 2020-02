May: Brexit'in reddedilmesi hükümeti düşürebilir

İngiltere Başbakanı Theresa May, 11 Aralık'ta parlamentoda oylanacak olan İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasının reddedilmesinin hükümeti düşürebileceğini ve ülkeyi erken seçime götürebileceğini söyledi. Daily Mail gazetesine konuşan May, Brüksel ile yapılan Brexit anlaşmasının parlamentoda kabul görmemesinin ülkeyi derin bir belirsizliğe ve alışılmadık bir duruma sürükleyeceğini belirtti. May, bu durumda ayrılığın gerçekleşemeyebileceğini veya anlaşmasız bir ayrılık riskinin doğacağını ifade etti.

Hükümetinin geleceğiyle de ilgili uyarıda bulunan May, "Ülkeye bedeli ne olursa olsun genel seçimlere gitmekten başka hiçbir şey düşünmeyen bir muhalefet lideri var. Jeremy Corbyn'in iktidara uzanması bence göze almamamız gereken bir risktir" diye konuştu.

Oylama ertelenecek mi?

Aralarında iktidar milletvekillerinin de olduğu çok sayıda parlamento üyesi, hükümetin AB ile imzaladığı İngiltere'nin Birlik'ten ayrılmasını düzenleyen anlaşmanın şartlarına karşı çıkıyor. Bu nedenle Brexit'in reddedilme ihtimalinin yüksek olduğu düşünülürken, İngiltere basınına göre kabine üyeleri oylamanın ertelenmesi için May'e baskı yapıyor. May'den anlaşmayı parlamentonun onaylayabileceği bir hale getirmesi için konuyu 13-14 Aralık'ta yapılacak olan AB zirvesinde gündeme getirmesi istendiği öne sürüldü. Ancak Brexit Bakanı Stephen Barclay, oylamanın planlandığı gibi yapılacağını açıkladı.

AFP'ye konuşan bir AB yetkilisi, anlaşmayı kabul edilebilir hale getirebilecek sembolik bir düzenleme yapılabileceğini ancak bunun anlaşmanın temelini değiştirmesine izin verilemeyeceğini söyledi.

Brexit konusunda May ile yaşadıkları görüş ayrılıkları sonrası görevlerinden istifa eden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile eski Brexit Bakanı David Davis'in başı çektiği parti içi muhalefet, anlaşmanın AB ile yeniden müzakere edilmesini talep ediyor. May ise mümkün olan en iyi koşullarda bir ayrılık anlaşması sağlandığını savunuyor.

Muhalefetin erken seçim planı

Brexit Anlaşması'na karşı çıkan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Corbyn de ayrılık koşullarının yeniden müzakere edilmesini istiyor. Corbyn anlaşmanın reddedilmesi halinde 2010'dan beri ilk kez İşçi Partisi'ni iktidara taşıma fırsatı yakalayabilir. İşçi Partisi Milletvekili Jon Trickett Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, May'in süresinin daraldığını söyledi. Salı gününden sonraki gelişmeleri kestirmenin zor olduğunu belirten Trickett, "Muhtemelen o (May) da tam olarak bilmiyor. İşler artık kontrolden çıktı" diye konuştu.

Karşı olanlar çoğunlukta

Salı günü yapılacak oylamada anlaşmanın parlamentonun alt kanadı olan 650 sandalyeli Avam Kamarası'nda onaylanması için 318 oya ihtiyaç var. May'in liderliğini yaptığı iktidardaki Muhafazakar Parti'nin 315 milletvekili var ancak onlarca partili anlaşmaya karşı oy kullanacağını açıklamıştı. Hükümet ortağı Kuzey İrlanda'daki Demokratik Birlik Partisi (DUP) de anlaşmaya karşı olduğunu belirtiyor. Muhalefetteki İşçi Partisi ise, İngiltere'nin çıkarına olmadığı gerekçesiyle anlaşmaya karşı oy kullanacaklarını açıklamıştı.

Brexit anlaşması, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilen madde nedeniyle eleştiriliyor. Söz konusu madde iki taraf arasında kapsamlı bir ticaret anlaşması sağlanana kadar İngiltere'nin Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyor. Anlaşmaya karşı çıkan parlamento üyeleri İngiltere'nin karar yetkisi olmadan AB kurallarına tabi kalacağını savunuyor.

İngiltere'de halk, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranıyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

