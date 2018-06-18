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Ekonomi

May: Brexit sonrası sağlık harcamaları 20 milyar sterlin artacak

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği'nde ayrıldıktan (Brexit) sonra yapılmayacak üyelik harcamaları ve artacak vergilerin sağlık sektörüne yönlendirileceğini söyledi

18 Haziran 2018 11:38

İstanbul, 18 Haziran (DHA) - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Avrupa Birliği\'nde ayrıldıktan (Brexit) sonra yapılmayacak üyelik harcamaları ve artacak vergilerin sağlık sektörüne yönlendirileceğini söyledi.
The Guardian\'ın haberine göre May, sağlık hizmetleri için harcamaların 2023-2024 dönemine kadar yıllık 20 milyar sterlin artırılması sözü verdi.
May, \"2023-2024\'te sona erecek beş yıllık dönemde, Ulusal Sağlık Servisi bu yıla göre 20 milyar sterlin daha fazla alacak. Avrupa Birliği üyeliği için artık harcamayacağımız paranın sağladığı avantajı kullanacağız\" dedi.

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